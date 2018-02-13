В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148

СЕГОДНЯ 15:48 2018-02-13T15:48:23+03:00

В катастрофе погибл 71 человек, самолет упал по неизвестной причине

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Матч московского ЦСКА и белградской «Црвена Звезда» команды начнут с минуты молчания в память о погибших при падении Ан-148. Об этом сообщил столичный футбольный клуб в Твиттере. Игра начнется 13 февраля в 20:00 в рамках плей-офф Лиги Европы.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в минувшее воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе. Воздушное судно вылетело из аэропорта «Домодедово» по направлению к Орску. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Спасатели выживших не нашли, поиски подходят к концу.

Обломки самолета разбросало по площади в 30 гектаров, сообщает сайт kp.ru. Версию теракта СК отверг, судно взорвалось при столкновении с землей.

Причина крушения Ан-148 неизвестна. Специалисты изучают записи бортовых самописцев. К расследованию подключились представители Украины. Модель Ан-148 разрабатывалась на украинском заводе имени Антонова.