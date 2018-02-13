2018-02-13T15:52:03+03:00
Политика

Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета

В России не существует присущей США традиции изображения президентов на картинах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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У президента России Владимира Путин нет официального парадного портрета. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. У нас не существует таких традиций", - сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, что ранее сайт kp.ru сообщал о появлении в Национальной портретной галерее США изображений бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Данная церемония является традицией. Американцы помещают в этот зал портреты всех выдающихся и высокопоставленных американцев.

Так, для написания своего полотна Обама выбрал скандального художника Кехинде Уайли. В результате на картине политик изображен сидящим на стуле возле зеленой изгороди из множества листьев.

Пользователям соцсетей такой исполнение показалось неудачным и слишком вызывающим. Яркий портрет явно выбивается из всех остальных полотен в "президентском" зале. Также многим не понравилась поза бывшего главы государства, которая свидетельствует о его закрытости.

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