2018-02-13T15:58:28+03:00
Экономика

МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи

Энергетическое агентство оценило влияние сделки ОПЕК+ на коммерческие запасы «черного золота» в мире
Денис СУХОВ
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МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычиМЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычиФото: REUTERS
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За счет сланцевых месторождений к концу 2018 года США смогут стать лидером по нефтедобыче в мире, оставив позади Россию и Саудовскую Аравию. Об этом говорится в в февральском отчете Международного энергетического агентства.

Аналитики агентства оценили влияние сделки стран ОПЕК+ на мировые коммерческие запасы нефти. Отмечается, что за минувший год излишки запасов стран Организации экономического сотрудничества и развития снизились в пять раз — c 264 млн баррелей до 52 млн баррелей по состоянию на декабрь. Такие показатели вполне отвечают параметрам, предусмотренным соглашением.

Однако вместе с ростом нефтяных цен выросли объемы сланцевой нефтедобычи в США — с ноября по январь она увеличилась на «колоссальные 846 тысяч баррелей в сутки и скоро превзойдет показатели Саудовской Аравии.

«К концу года она также может перегнать и Россию, став мировым лидером», - говорится в докладе.

По данным Росстата, в ноябре прошлого года ежесуточная нефтедобыча в России составила 10, 126 млн баррелей, в Саудовской Аравии — 9,9 млн баррелей.

Добыча в США в ноябре выросла на 4% по сравнению с октябрем — до уровня в 10,038 баррелей в сутки.

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