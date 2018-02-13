2018-02-13T16:10:34+03:00
Политика

ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов

Российские телеканалы получили соответствующие уведомления
Алексей КАРЕЛИН
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Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.Фото: REUTERS
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Избирательный штаб Владимира Путина уведомил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) об отказе от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах.

«Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля, о чем незамедлительно были уведомлены организации телерадиовещания», - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Сегодня, 13 февраля, прошла жеребьевка, по результатам которой распределили бесплатное эфирное время на федеральных каналах. Перед началом процесса Памфилова заявила, что ранее штаб Путина известил «об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских организация телерадиовещания», сообщает РИА Новости.

Напомним, выборы президента состоятся в День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта 2018 года. Россиянам предстоит выбирать из восьми кандидатов. ЦИК уже утвердил форму бланка для голосования, сообщает сайт kp.ru.

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