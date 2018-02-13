МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:13 2018-02-13T16:14:05+03:00

На месте инцидента работают более тысячи человек и свыше 200 единиц техники Фото: REUTERS

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МЧС России приняло решение о расширении зоны проведения поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Такое заявление сделал начальник Главного управления ведомства по Московской области Сергей Полетыкин.

Он подчеркнул, что численность отряда, работающего на месте трагедии, остается прежней - более тысячи человек и свыше 200 единиц техники. Кроме того, все действия согласовываются со Следственным комитетом.

К настоящему моменту из воронки, образовавшейся после крушения самолета, уже достали два двигателя, всего же было обнаружено около 700 фрагментов. Обломки лайнера уже направили на экспертизу в ЛИИ им. Громова в Жуковский.

"В течение дня планируется максимально завершить работу, связанную с поиском всех элементов воздушного судна. Это сегодня - основная задача", - сказал Полетыкин.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. В результате все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.