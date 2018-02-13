Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате

СЕГОДНЯ 16:15 2018-02-13T16:15:27+03:00

По словам министра культуры, картина заняла 70% кинопроката в России, что привело к "обрушению" нескольких отечественных фильмов

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Министр культуры России Владимир Мединский призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и вице-премьера Ольгу Голодец обратить внимание на долю американского фильма "Пятьдесят оттенков свободы" в российском кинопрокате.

"Я не знаю, какие социальные задачи решает этот, безусловно, шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов в нашей киносети, естественно, это невидимая рука рынка", - сказал Мединский на совещании на киностудии "Союзмультфильм" с участием Голодец.

Он отметил, что такая доля "Пятидесяти оттенков свободы" привела к "обрушению" нескольких отечественных "замечательных фильмов".

По словам министра, во многих странах выпускаемая там кинопродукция находится под защитой антимонопольного законодательства, но Минкультуры пока "не нашло понимание с ФАС". Мединский попросил Голодец помочь с этим вопросом, передает ТАСС.

Фильм "Пятьдесят оттенков свободы" является третьей частью цикла по книгам британской писательницы Э. Л. Джеймс, в который входят картины "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее".