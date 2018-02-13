2018-02-13T16:54:19+03:00
Экономика

Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия

Решение было принято в результате проверок производителей Белоруссии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Россия запретила ввоз яблок 31 белорусскому экспортеруРоссия запретила ввоз яблок 31 белорусскому экспортеруФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

С 14 февраля Россельхознадзор запрещает ввоз свежих яблок с 31 белорусского предприятия.

Как говорится в сообщении ведомства, решение было принято в результате проверок производителей Белоруссии. Запрещенные компании составляют 37% от общего числа проинспектированных предприятий.

Отмечается, что запрет вводится для недопущения ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, выпущенной в странах, в отношении которых действуют продовольственные ограничения, передает ТАСС.

Представители Россельхознадзора с 1 по 9 февраля 2018 года проинспектировали 84 предприятия в Белоруссии, поставляющих продукцию в Россию. По итогам проверки на складах 31 предприятия не было яблок, хотя в декабре 2017 - феврале 2018 года этими компаниями осуществлялись поставки в Россию.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Россельхознадзор уже вводил запреты на поставки продукции с белорусских предприятий, подозреваемых в реэкспорте польской продукции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане