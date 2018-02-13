Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия

СЕГОДНЯ 16:54 2018-02-13T16:54:19+03:00

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С 14 февраля Россельхознадзор запрещает ввоз свежих яблок с 31 белорусского предприятия.

Как говорится в сообщении ведомства, решение было принято в результате проверок производителей Белоруссии. Запрещенные компании составляют 37% от общего числа проинспектированных предприятий.

Отмечается, что запрет вводится для недопущения ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, выпущенной в странах, в отношении которых действуют продовольственные ограничения, передает ТАСС.

Представители Россельхознадзора с 1 по 9 февраля 2018 года проинспектировали 84 предприятия в Белоруссии, поставляющих продукцию в Россию. По итогам проверки на складах 31 предприятия не было яблок, хотя в декабре 2017 - феврале 2018 года этими компаниями осуществлялись поставки в Россию.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Россельхознадзор уже вводил запреты на поставки продукции с белорусских предприятий, подозреваемых в реэкспорте польской продукции.