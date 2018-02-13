СЕГОДНЯ 17:00 2018-02-13T17:01:40+03:00

Подозреваемого в стрельбе в центре Киева задержали на месте Фото: "КП" Архив

В результате происшествия пострадал один человек

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Во вторник, 13 февраля, в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.

Как сообщила пресс-служба киевской полиции, во время конфликта 26-летний мужчина выстрелил в другого. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Саксаганского. У пострадавшего зафиксированы ранения в плечо и бедро.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Полицейские изъяли у него пистолет и патроны к нему.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 29 января у здания Святошинского суда в Киеве произошла стрельба. По данным Главного управления Нацполиции по Киеву, в результате пострадал один человек. Стрельба была открыта в ходе конфликта между двумя группами людей на улице Жилянской. Произошедшее квалифицировали как хулиганство. Для поимки виновных в украинской столице был введен план «Перехват».