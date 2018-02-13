2018-02-13T17:01:40+03:00
Происшествия

В центре Киева произошла стрельба

В результате происшествия пострадал один человек
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Подозреваемого в стрельбе в центре Киева задержали на местеПодозреваемого в стрельбе в центре Киева задержали на местеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Во вторник, 13 февраля, в центре Киева произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.

Как сообщила пресс-служба киевской полиции, во время конфликта 26-летний мужчина выстрелил в другого. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Саксаганского. У пострадавшего зафиксированы ранения в плечо и бедро.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Полицейские изъяли у него пистолет и патроны к нему.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 29 января у здания Святошинского суда в Киеве произошла стрельба. По данным Главного управления Нацполиции по Киеву, в результате пострадал один человек. Стрельба была открыта в ходе конфликта между двумя группами людей на улице Жилянской. Произошедшее квалифицировали как хулиганство. Для поимки виновных в украинской столице был введен план «Перехват».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане