2018-02-13T17:45:49+03:00
Экономика

Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию

Ранее омбудсмен передал президенту РФ список из 16 фамилий
Алексей КАРЕЛИН
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о двух новых предпринимателях, пожелавших вернуться из-за границы в Россию. Конкретных имен Титов не назвал, его аппарат проводит проверку обращений.

«У нас уже есть новые обращения (от бизнесменов — прим. ред.). Я, по крайней мере, знаю о двух. Мы пока не готовы никакие фамилии озвучить, мы исследуем эти дела, проводим экспертизу», - сказал Титов, выступая на Уголовном форуме в Ростове-на-Дону.

Сайт kp.ru ранее сообщал о списке из 16 фамилий бизнесменов, изъявивших желание вернуться на Родину в случае прекращения их уголовного преследования. С предпринимателями Титов встретился в Лондоне, после чего передал перечень их имен президенту РФ Владимиру Путину. Представитель Кремля заверил, что каждый отдельный случай рассмотрят отдельно.

В перечень вошли предприниматели из Комсомольска-на-Амуре, Пензы, Уфы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Калужской области. Большинство беглецов проживает сейчас в Великобритании.

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