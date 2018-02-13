2018-02-13T17:58:13+03:00
Политика

Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины

В Брюсселе ожидают, что права экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области будут соблюдены
Денис СУХОВ
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Экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиЭкс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Европейский союз продолжает следить за ситуацией с выдворением в Польшу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и некогда гражданина Украины Михаила Саакашвили.

«Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены», - заявили в пресс-службе главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Как сообщал сайт «КП», 12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен с Украины в Польшу. Летом прошлого года экс-губернатора лишили украинского гражданства, однако позже он вернулся в страну и попытался получить убежище, одновременно развивая бурную политическую деятельность.

Отметим, что задержание не стало для Саакашвили неожиданностью. За день до депортации лидер «Движения новых сил» сообщил, что Киев готовится отправить его в Польшу вместо экстрадиции в Грузию, так как опасается массовых протестов. Политик пообщещал несмотря ни на что продолжать «мирную борьбу за смену власти» на Украине.

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