Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины

СЕГОДНЯ 17:58 2018-02-13T17:58:13+03:00

В Брюсселе ожидают, что права экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области будут соблюдены

Изменить размер текста: A A

Европейский союз продолжает следить за ситуацией с выдворением в Польшу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и некогда гражданина Украины Михаила Саакашвили.

«Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены», - заявили в пресс-службе главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Как сообщал сайт «КП», 12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен с Украины в Польшу. Летом прошлого года экс-губернатора лишили украинского гражданства, однако позже он вернулся в страну и попытался получить убежище, одновременно развивая бурную политическую деятельность.

Отметим, что задержание не стало для Саакашвили неожиданностью. За день до депортации лидер «Движения новых сил» сообщил, что Киев готовится отправить его в Польшу вместо экстрадиции в Грузию, так как опасается массовых протестов. Политик пообщещал несмотря ни на что продолжать «мирную борьбу за смену власти» на Украине.