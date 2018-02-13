2018-02-13T18:30:34+03:00
Общество

Россиянам напомнили про февральские праздники

Следующая рабочая неделя будет укороченной
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В этом году 23 февраля – День защитника Отечества - приходится на пятницуВ этом году 23 февраля – День защитника Отечества - приходится на пятницуФото: Мария ЛЕНЦ
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На следующей неделе россияне будут работать только четыре дня вместо привычных пяти. Это связано с Днем защитника Отечества, который приходится в этом году на пятницу. В связи с этим россияне будут отдыхать целых три дня подряд – с 23 по 25 февраля.

«В этом году 23 февраля – День защитника Отечества - приходится на пятницу. Вместе с выходными – субботой, 24 февраля, и воскресеньем, 25 февраля, получается три выходных дня. Четверг, 22 февраля как предпраздничный рабочий день будет короче на один час», - цитирует слова замглавы Роструда Ивана Шкловца сайт «Дни.ру».

Напомним, что через полторы недели после праздника россияне снова получал длинные праздники. В честь Международного женского дня страна будет отдыхать четыре дня подряд. В этом году 8 марта выпадает на четверг, а пятница, 9 марта, является выходным, так как на этот день был перенесен постановлением правительства праздничный день 6 января.

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