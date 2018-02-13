Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148

СЕГОДНЯ 18:14 2018-02-13T18:23:11+03:00

Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха. Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.

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Следственный комитет РФ проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148 в Подмосковье наряду с другими материалами по этому делу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», - заявила Петренко.

По ее словам, ведомство уже получило от МАК анализ данных бортового параметрического самописца с потерпевшего крушение самолета.

В СК напомнили, что согласно предварительной версии МАК причиной аварии могли стать неправильные показания приборов о скорости полета. Предполагается, что неисправность вызвало обледенение приемников полного давления, так как системы их обогрева были выключены.

Как сообщил ранее сайт «КП», 11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна разбросало в радиусе одного километра вокруг места падения в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все они погибли.

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