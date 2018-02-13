2018-02-13T18:48:40+03:00
В мире

Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана Ассанжа

Основатель WikiLeaks потерял право оспаривать преследование со стороны британских властей
Денис СУХОВ
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Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана АссанжаСуд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана АссанжаФото: REUTERS
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Вестминстерский магистратский суд Лондона оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, не найдя оснований для его отмены.

Таким образом Ассанж потерял право оспаривать преследование со стороны британских властей, сообщает Рейтер.

В частности, судья Эмма Арбутнот не нашла оснований для опасений, что Ассанж может быть выдан США, так как это, по ее мнению, сповоцирует «дипломатический скандал» между Великобританией и Швецией.

Кроме того, инстанция не нашла нарушений по делу основателя WikiLeaks, якобы допущенных британскими властями. Напротив отмечается, что ордер на арест Ассанжа был выдан после того, как он нарушил условия освобождения под залог.

Напомним, с 2012 года Ассанж скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, 11 января он получил гражданство этого государства. Ордер на арест основателя WikiLeaks был выдан после того, как шведская прокуратура заподозрила его в причастности к сексуальным преступлениям в 2010 году.

На данный момент Швеция прекратила дело против Ассанжа, однако британские власти все еще намерены его арестовать. Он опасается, что в этом случае будет выдан США, где ему грозит наказание вплоть до смертной казни за разглашение секретных документов.

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