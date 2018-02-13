Госдепартамент США: Санкции против России останутся в силе до возвращения Крыма Украине

13 Февр. 19:55 2018-02-13T19:55:27+03:00

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Санкции против России не снимут до тех пор, пока Крымский полуостров не будет возвращен Украине. Об этом заявила официальный предсавитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине», - заявила госпожа Науэрт.

Она также отметила, что Москва якобы полностью игнорирует Минские соглашения и продолжает агрессивные действия в отношении Украины.

«К сожалению, Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине... Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины», - посетовала представитель Госдепа.

Как сообщал ранее сайт «КП», в рамках урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины в конце прошлого года Администрация США приняла решение о поставках Киеву летальных вооружений.

Напомним, Москва неоднократно напоминала, что Крым стал частью РФ после референдума, на котором подавляющее большинство жителей поддержало воссоединение с Россией.

Российская сторона также не признает себя участником конфликта в Донбассе, подчеркивая, что выступает лишь в качестве посредника в процессе урегулирования кризиса.