Госдепартамент США: Санкции против России останутся в силе до возвращения Крыма Украине
Санкции против России не снимут до тех пор, пока Крымский полуостров не будет возвращен Украине. Об этом заявила официальный предсавитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.
«Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине», - заявила госпожа Науэрт.
Она также отметила, что Москва якобы полностью игнорирует Минские соглашения и продолжает агрессивные действия в отношении Украины.
«К сожалению, Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине... Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины», - посетовала представитель Госдепа.
Как сообщал ранее сайт «КП», в рамках урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины в конце прошлого года Администрация США приняла решение о поставках Киеву летальных вооружений.
Напомним, Москва неоднократно напоминала, что Крым стал частью РФ после референдума, на котором подавляющее большинство жителей поддержало воссоединение с Россией.
Российская сторона также не признает себя участником конфликта в Донбассе, подчеркивая, что выступает лишь в качестве посредника в процессе урегулирования кризиса.
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