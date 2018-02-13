В один из офисов британского парламента поступил конверт с белым порошком
В один из офисов британского парламента в Вестминстерском дворце пришел конверт с белым порошком. Об этом сообщили в пресс-службе лондонской столицы.
Отмечается, что полиция была проинформирована о конверте примерно в 11:36 по местному времени (14:36 мск). Правоохранители отправили находку для изучения специалистами. Офис был оцеплен, остальная часть здания оставалось открытой.
«Следователи из контртеррористического подразделения проинформированы и расследуют инцидент», - говорится в заявлении полиции.
Позже в пресс-службе Палаты общин (нижняя палата британского парламента) заявили, что анализ не выявил опасных веществ в конверте. Отмечается, что происшествие не повлияло на работу законодателей, поскольку до 20 февраля они на каникулах.
Как сообщал сайт «КП», ранее полиция Лондона проверяла сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в здании парламента Великобритании.