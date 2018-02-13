13 Февр. 20:45 2018-02-13T20:45:56+03:00

В один из офисов британского парламента поступил конверт с белым порошком Фото: Алиса ТИТКО

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В один из офисов британского парламента в Вестминстерском дворце пришел конверт с белым порошком. Об этом сообщили в пресс-службе лондонской столицы.

Отмечается, что полиция была проинформирована о конверте примерно в 11:36 по местному времени (14:36 мск). Правоохранители отправили находку для изучения специалистами. Офис был оцеплен, остальная часть здания оставалось открытой.

«Следователи из контртеррористического подразделения проинформированы и расследуют инцидент», - говорится в заявлении полиции.

Позже в пресс-службе Палаты общин (нижняя палата британского парламента) заявили, что анализ не выявил опасных веществ в конверте. Отмечается, что происшествие не повлияло на работу законодателей, поскольку до 20 февраля они на каникулах.

Как сообщал сайт «КП», ранее полиция Лондона проверяла сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном в здании парламента Великобритании.