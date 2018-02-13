2018-02-13T21:12:22+03:00
В мире

Ассанж заявил, что у него есть три месяца, чтобы обжаловать решение суда о своем аресте

Ранее лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks, отклонив все доводы защиты
Денис СУХОВ
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Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель скандального сайта разоблачений Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что располагает тремя месяцами для подачи апелляции на решение лондонского суда о своем аресте.

«Мы удивлены. Судья вышла далеко за рамки того, что стороны представили в суде. Это, скорее всего, и привело к многочисленным фактическим ошибкам в решении суда. Минюст США в очередной раз подтвердил агентству Reuters, что дело всё ещё на рассмотрении. Есть три месяца на то, чтобы подать апелляцию на решение суда», - написал Ассанж на своей странице в Твиттер.

Ранее магистратский суд лондонского района Вестминстер отставил в силе ордер на арест Ассанжа, который был выдан за нарушение журналистом правил освобождения под залог в 2012 году.

Как сообщал сайт «КП», судья отклонила все доводы защиты, пытавшейся отменить ордер, указывая на то, что шведские власти уже прекратили дело в отношении Ассанжа, и оснований для его задержания более не существует.

Напомним, основатель WikiLeaks вынужден с 2012 года скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне, так как опасается, что в случае ареста его выдадут США. Там ему грозит наказание вплоть до смертной казни за разглашение секретных документов правительства.

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