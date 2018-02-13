Минтранс предложил сбивать беспилотники за полеты без разрешения

13 Февр. 23:38 2018-02-13T23:38:32+03:00

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Сбивать беспилотники за несанкционированные полеты предложило Министерство транспорта РФ. Ведомство подготовило соответствующий законопроект.

В пояснительной записке к документу на сайте regulation.gov.ru сказано, что он предлагает разработать такие поправки в Воздушный кодекс РФ, которые бы давали право на принуждение к посадке, повреждение или даже уничтожение беспилотных аппаратов, "осуществляющих полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено".

Минтранс предлагает наделить полномочиями по контролю за соблюдением федеральных правил полетов уполномоченные органы МВД, а Нацгвардию в части выявления дронов - нарушителей. Кроме того, законопроект предлагает уточнить определение понятий "использование воздушного пространства" и "аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов".

Документ разработан для предотвращение угрозы "применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий".