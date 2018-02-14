2018-02-14T01:56:28+03:00
Политика

Госдеп США не против «Североамериканского тупика»

В ведомстве прокомментировали предложение о переименовании улицы в Москве, на которой находится американское посольство
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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У суверенных стран есть право переименовывать названия улиц в городах по своему усмотрению. Так официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт прокомментировала информацию о том, что Турция и Россия хотят переименовать улицы, где расположены американские посольства.

"Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу…мы поддерживаем свободу слова, они могут называть ее как угодно", — сказала она.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Москве в феврале этого года рассмотрят инициативу главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. Депутат обратился в мэрию столицы с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" и изменить адрес здания посольства США. Сейчас местоположение дипмиссии обозначено как Большой Девятинский переулок, дом 8.

Напомним, Городской совет Вашингтона окончательно решил вопрос о переименовании площади перед зданием российской дипмиссии в американской столице. С 27 февраля адрес посольства РФ будет «Борис Немцов Плаза, дом 1». Церемония официального переименования пройдет в третью годовщину убийства российского политика.

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