2018-02-14T02:45:43+03:00
Политика

МИД Нидерландов временно возглавит министр внешней торговли

Сигрид Каг придется совмещать две должности
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг и экс-глава МИД Нидерландов Халбе ЗейлстрМинистр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг и экс-глава МИД Нидерландов Халбе ЗейлстрФото: СОЦСЕТИ
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Министерство иностранных дел Нидерландов временно будет возглавлять министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра спустя 12 лет признался в том, что на самом деле не присутствовал на встрече президента России Владимира Путина c представителями международного бизнеса в 2006 году. Хотя до этого он уверял, что был среди них в качестве сотрудника нефтегазовой компании Shell и слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину и Прибалтику частью «Великой России». Зейлстра покаялся и ушел в отставку.

Теперь Каг должна будет совмещать две должности, пока «Народная партия за свободу и демократию» (НПСД) будет искать замену на пост главы МИД, передает ТАСС.

Зейлстра подал в отставку во вторник вечером, накануне встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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