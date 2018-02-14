Американка вылетела из саней на олимпийской трассе на большой скорости
Эмили Суини отделалась небольшими ушибами
Саночница из США Эмили СуиниФото: REUTERS
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На Олимпиаде в Пхенчхане саночница из США Эмили Суини выпала из саней на большой скорости прямо на трассе. Девушка допустила ошибку на повороте.
К счастью, спортсменка избежала серьезных травм. Желоб не позволил ей вылететь за пределы трассы после падения.
На видео видно, как Суини опускает на лед ноги, чтобы притормозить, и тут ее сани начинает швырять из стороны в сторону, после чего девушка вылетает из снаряда.
Американка смогла встать и дойти до финиша самостоятельно. Ее сразу отвезли в больницу, где врачи осмотрели ее.
Сайт kp.ru внимательно следит за событиями на Зимниз олимпийских играх, которые проходят в этом году в южнокорейском городе Пхенхане. Олимпиада продлится до 25 февраля.