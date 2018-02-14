Макрон: Франция готова ударить по Сирии за применение химоружия

СЕГОДНЯ 04:15 2018-02-14T04:15:07+03:00

Президент отметил, что пока убедительных подтверждений этой информации нет

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ВВС Франции незамедлительно нанесут удар по правительственным вооруженным силам Сирии, если будет доказано применение химического оружия армией против гражданского населения. Такое заявление сделал президент Пятой республики Эмануэль Макрон.

"Мы нанесем удар по тому месту, где это было бы совершено, или где это было бы организовано. "Красная черта" будет соблюдаться", - пообещал он.

Глава государства отметил, однако, что убедительных доказательств того, что использование запрещенных вооружений в Сирии имело место, до сих пор нет, пишет Reuters.

"Сегодня мы не имеем подтверждения со стороны наших служб о том, что химическое оружие, запрещенное международными договорами, использовалось против гражданского населения", - уточнил Макрон.

Напомним, сайт kp.ru неоднократно рассказывал, что Дамаск опровергает все обвинения Запада в использовании химического оружия. Однако США продолжают на этом настаивать. Более того, Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил 23 января, что Россия должна нести ответсвенность за применение в Сирии запрещенного оружия.