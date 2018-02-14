2018-02-14T05:31:06+03:00
Политика

СМИ: Путин побеседовал с Порошенко по телефону

Стороны обсуждали встречу предстоящую встречу в "нормандском формате"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на администрацию своего президента.

В беседе стороны коснулись темы «активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях».

Кроме того Путин и Порошенко обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран "нормандской четверки". Заседание состоится 16 февраля в Мюнхене, пишет "Зеркало недели".

В январе сайт kp.ru писал, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не всегда сообщает о контактах Владимира Путина и Петра Порошенко. При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о тайных контактах Путина и Порошенко.

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