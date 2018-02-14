СМИ: Путин побеседовал с Порошенко по телефону
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на администрацию своего президента.
В беседе стороны коснулись темы «активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях».
Кроме того Путин и Порошенко обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран "нормандской четверки". Заседание состоится 16 февраля в Мюнхене, пишет "Зеркало недели".
В январе сайт kp.ru писал, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не всегда сообщает о контактах Владимира Путина и Петра Порошенко. При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о тайных контактах Путина и Порошенко.