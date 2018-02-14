США призывают Россию убедить Асада не враждовать с оппозицией
Росия должна убедить правительство Сирии прекратить противостояние с с оппозицией. Такое заявление сделал в Кувейте госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы призываем Россию и других снизить экскалацию насилия и по мере уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не способствовать насилию. И мы попросили Россию убедить режим прекратить кампанию против оппозиции", — сказал он.
Глава Госдепа напомнил, что Россия "согласилась на создание зон по прекращению огня и зон стабилизации", и должна обеспечить это "путем создания условий для мирного определения будущего Сирии". Тиллерсон отметил, что презилденты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в нояьбре прошлого года на саммите АСЕАН во Вьетнаме поддержали Женевский процесс в качестве способа продвижения в Сирии, передает РИА Новости.
"Мы продолжаем работать с Россией и другими партнерами в регионе в поддержку этого процесса", — подчеркнул госсекретарь..
Он также заявил, что прошедший в Сочи конгресс сирийского национального не оправдал некоторых ожиданий его организаторов.
"Но с другой стороны, в принятом там заявлении ясно сказано, что именно Женева — это то место, где должны решаться вопросы", - сказал Тиллрсон.