2018-02-14T06:03:44+03:00
Политика

США призывают Россию убедить Асада не враждовать с оппозицией

Тиллерсон снова возлагает ответственность за эскалацию насилия в стране на Москву
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Росия должна убедить правительство Сирии прекратить противостояние с с оппозицией. Такое заявление сделал в Кувейте госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы призываем Россию и других снизить экскалацию насилия и по мере уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не способствовать насилию. И мы попросили Россию убедить режим прекратить кампанию против оппозиции", — сказал он.

Глава Госдепа напомнил, что Россия "согласилась на создание зон по прекращению огня и зон стабилизации", и должна обеспечить это "путем создания условий для мирного определения будущего Сирии". Тиллерсон отметил, что презилденты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в нояьбре прошлого года на саммите АСЕАН во Вьетнаме поддержали Женевский процесс в качестве способа продвижения в Сирии, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем работать с Россией и другими партнерами в регионе в поддержку этого процесса", — подчеркнул госсекретарь..

Он также заявил, что прошедший в Сочи конгресс сирийского национального не оправдал некоторых ожиданий его организаторов.

"Но с другой стороны, в принятом там заявлении ясно сказано, что именно Женева — это то место, где должны решаться вопросы", - сказал Тиллрсон.

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