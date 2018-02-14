2018-02-14T06:28:35+03:00
Туризм

Роспотребнадзор предупредил о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе

Болезни особенно подвержены дети от двух до восьми лет
Юлия ДИВЕЕВА
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В Ангии и Уэльсе вспышка скарлатиныВ Ангии и Уэльсе вспышка скарлатиныФото: REUTERS
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В Англии за последние три недели почти вдвое увеличилось число заболеваний скарлатиной. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Министерство здравоохранения Англии.

«Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство уточняет, что рост заболевания в регионах наблюдается с 2015 года. Самое большое количество больных с 1967 года было зафиксировано два года назад – в 2016-м. Тогда скарлатина подтвердилась более чем у 19 тысяч человек.

Роспотребнадзор просит российских путешественников учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, скарлатина - острая инфекционная болезнь. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем или через вещи больного. Среди симптомов - температура, воспаление и кожная сыпь. Инкубационный период длится в среднем до десяти суток.

Два дня назад сайт kp.ru передавал сообщение Роспотребнадзора о вспышке сифилиса в Словакии.

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