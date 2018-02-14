2018-02-14T13:20:04+03:00
Общество

Российские туристы потратили почти 2 трлн рублей на зарубежные путевки в 2017 году

Спрос на поездки увеличился почти на 20%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне чаще стали ездить отдыхать за границуРоссияне чаще стали ездить отдыхать за границуФото: Антон ПИКУС
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Россияне стали чаще покупать зарубежные туристические путевки. Так, в 2017 году спрос на них вырос почти на 20% по сравнению с 2016 годом. При этом за год путешественники потратили почти два триллиона рублей.

По мнению аналитиков Московской международной валютной ассоциации (ММВА), такой скачок спроса связан с со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине.

Кроме того, эксперты туристической отрасли отмечают, что увеличение спроса на зарубежные поездки связан так же и с тем, что Россия восстановила авиасообщение с Турцией.

«Ощутимое снижение продаж началось в 2015 году, когда резкое падение курса рубля совпало по времени с закрытием самых популярных у россиян направлений — Турции и Египта», - руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров Юлия Алчеева «Известиям».

Помимо этого вырасли и реальные доходы россиян. А в текущем году, по прогнозам Минфина, они могут вырасти еще на 4%, передает сайт телеканала «Звезда».

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