Женская сборная России по керлингу проиграла стартовый матч Олимпиады Великобритании 3:10

СЕГОДНЯ 11:46 2018-02-14T11:46:59+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в среду, 14 февраля, стартовал турнир по керлингу. Сборная России встречалась с командой Великобритании и не смогла одержать победу в стартовом поединке. Команда Виктории Моисеевой проиграла первый матч турнира со счетом 3:10.

Российская команда пиняла решение досрочно завершить встречу после седьмого энда (партии) этой игры. Теперь уже завтра, 15 февраля, россиянки сыграют с командой Китая вторую встречу олимпийского турнира по керлингу. Соперникому будет команда Китая и поединок начнется в 3:05 по московскому времени. За россиян играли Юлия Гузиева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Виктория Моисеева

Напомним, что по итогам уже завершившегося турнира среди смешанных пар российская команда выиграла "бронзу". Ее добыли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.