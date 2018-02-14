2018-02-14T11:46:59+03:00
Спорт

Женская сборная России по керлингу проиграла стартовый матч Олимпиады Великобритании 3:10

Следующая игра у наших - завтра против Китая
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments3
Россия проиграла команде Британии первый матч Олимпиады.Россия проиграла команде Британии первый матч Олимпиады.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в среду, 14 февраля, стартовал турнир по керлингу. Сборная России встречалась с командой Великобритании и не смогла одержать победу в стартовом поединке. Команда Виктории Моисеевой проиграла первый матч турнира со счетом 3:10.

Российская команда пиняла решение досрочно завершить встречу после седьмого энда (партии) этой игры. Теперь уже завтра, 15 февраля, россиянки сыграют с командой Китая вторую встречу олимпийского турнира по керлингу. Соперникому будет команда Китая и поединок начнется в 3:05 по московскому времени. За россиян играли Юлия Гузиева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Виктория Моисеева

Напомним, что по итогам уже завершившегося турнира среди смешанных пар российская команда выиграла "бронзу". Ее добыли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе
На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка
В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце
Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей
В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде
Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины
Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ
Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку
Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей
Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне
"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах
"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper‍
Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку