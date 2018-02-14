Путин выразил соболезнования королеве Дании в связи с кончиной ее супруга

СЕГОДНЯ 11:49 2018-02-14T11:50:16+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королеве Дании Маргрете II в связи с кончиной ее супруга - принца Хенрика, который скончался в минувший вторник, 13 февраля, на 84-м году жизни.

Также глава нашего государства пожелал датской королевской семьи «мужества и стойкости». «Ваше Величество, примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга – принца Хенрика. Искренне разделяю вашу скорбь. Желаю вам и всем членам датской королевской семьи мужества и стойкости в этот тяжелый час», - говорится в телеграмме российского лидера, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января супруг королевы Дании попал в больницу. Тогда врачи диагностировали у него прогрессирующую деменцию (приобретенное слабоумие). А ранее в среду стало известно, что 13 февраля поздно вечером принц Хенрик скончался во дворце Фреденсборг.