2018-02-14T12:31:20+03:00
Политика

Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Порошенко

Так, президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что между российским главой Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко состоялся телефонный разговор.

Ранее СМИ незалежной сообщали о том, что политики обсудили подробности предстоящей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" и затронули тему обмена военнопленными пограничниками на "оккупированных территориях".

"Петр Порошенко действительно звонил Владимиру Путину. Президент Украины выразил соболезнование в связи с авиакатастрофой Ан-148 и предлагал содействие в выяснении причин катастрофы, кроме того упоминалось тема необходимости продолжения начатого до Нового года обмена удерживаемыми лицами. Акцентировалась также необходимость и безальтернативность воплощения минских договорённостей", - рассказал Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, крушение пассажирского лайнера, летевшего из Москвы в Орск, произошло 11 февраля в Подмосковье. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предварительной причиной трагедии могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

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