Абэ заявил, что США не могут размещать базы в Японии без ее согласия

СЕГОДНЯ 12:20 2018-02-14T12:20:57+03:00

Между тем, вероятность появления таких военных объектов на Курилах во многом препятствует разрешению проблемы спорных территорий

Изменить размер текста: A A

Американцы не могут размещать свои военные базы на территории Японии без получения соответствующего разрешения Токио. Такое заявление сделал премьер-министр страны восходящего солнца Синдзо Абэ во время заседания парламента.

"Есть шестая статья договора о взаимной безопасности (между США и Японией). То, что США могут размещать свои базы где угодно, стоит им только захотеть, - это совершенно не так. Для этого необходимо согласие Японии", - сказал премьер.

Между тем, представитель оппозиционной Партии надежды напомнил, что именно вероятность размещения баз США на южных Курильских островах в случае их передачи японской стороне, мешает Москве и Токио продвинуться в вопросе решения проблемы спорных территорий.

Абэ не стал говорить о своей позиции по данному вопросу, уточнив лишь, что переговоры по данной проблеме продолжаются, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, к чему может привести "совместное хозяйствование" островами курильской гряды, над которым сейчас работают Япония и Россия.