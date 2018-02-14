В МИД РФ назвали сообщения СМИ о «гибели россиян в Сирии» дезинформацией

СЕГОДНЯ 12:37 2018-02-14T12:37:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве иностранных дел РФ опровергли ранее появившуюся в американских СМИ информацию о «гибели в Сирии сотен россиян». В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти сообщения классической дезинформацией.

«Распространяемые сообщения рядом западных СМИ о сотнях, десятках погибших в Сирии являются классической дезинформацией», - сказал ТАСС источник в МИД РФ.

Напомним, ранее американские журналисты распространили слухи о том, что граждане России якобы входили в подразделения сирийских проправительственных сил, по которым 7 февраля возглавляемая США коалиция нанесла удар в ответ на «нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС)» в провинции Дейр-эз-Зор.

Между тем в Минобороны РФ уже заверили, что российских военнослужащих в районе, подвергшемся атаке США и их союзников, нет. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о «гибели россиян в Сирии», призвал не использовать сообщения СМИ как первоисточник.