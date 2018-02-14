Песков допустил присутствие в Сирии россиян, не относящихся к ВС РФ

СЕГОДНЯ 13:10 2018-02-14T13:10:49+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать присутствие на территории Сирии россиян, не относящихся к нашим Вооруженным силам. Это связано, прежде всего, с тем, что не существует какого-либо запрета на свободное посещение республики частными лицами.

"Мы не располагаем конкретной детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-либо выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ. Они не относятся к Вооруженным силам - это все, что можно констатировать. Но в любом случае наши граждане, они остаются гражданами Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что министерство иностранных дел и другие ведомства распространяют предупреждения о возможных опасностях, подстерегающих наших граждан в других странах, например, об эпидемиях, однако никаких законодательных запретов по этому поводу принято не было.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американские СМИ распространили слухи о гибели россиян в составе сирийских проправительственных группировок. Говорилось, что 7 февраля во время удара возглавляемой США коалиции по данным войскам якобы погибли сотни граждан РФ. В Минобороны уже опровергли информацию о том, что это были российские военнослужащие.