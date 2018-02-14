2018-02-14T13:21:06+03:00
Экономика

Совет Федерации принял законы о продлении срока амнистии капиталов

Физлица, уже подавшие декларации о банковских счетах, могут подать документ заново в уточненной редакции
Алексей КАРЕЛИН
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Совет Федерации принял законы о продлении срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.Совет Федерации принял законы о продлении срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.Фото: REUTERS
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В среду, 14 февраля, Совет Федерации принял законы о продлении срока амнистии капиталов. Пакет документов устанавливает второй этап декларирования с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно. Уже отчитавшиеся о банковских счетах за границей могут заново подать декларации, при этом она не будет считаться уточненной.

Согласно законам, декларанты должны раскрыть информацию о счетах, открытых вне РФ до 1 января 2018 года, даже если они были закрыты к моменту подачи документа. Все гарантии, которые предоставлялись на первом этапе декларирования, сохраняются и на втором.

Кроме того, принятые законы продлевают срок «безналоговой ликвидации» контролируемых иностранных компаний (КИК). Иными словами, исключают налог на «ликвидационные дивиденды», если при ликвидации организации доход физлица превысит вложенную в компанию сумму. Послабление распространяется на КИК, ликвидированные до 1 марта 2019 года.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, первый этап амнистии офшорных капиталов проходил с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. Тогда, по данным Минфина, подали 7200 деклараций. В ведомстве надеются, что во втором этапе декларирования цифра окажется выше.

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