2018-02-14T13:28:47+03:00
Политика

Совфед избрал Александра Ракитина первым зампредом комитета по обороне

Экс-глава управления ФСБ по Западному военному округу занял место Франца Клинцевича
Дарья ИВАШКИНА
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Сенатор Франц КлинцевичСенатор Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 14 февраля, Совет Федерации (СФ) избрал первым заместителем председателя комитета по обороне и безопасности бывшего главу управления ФСБ России по Западному военному округу (ЗВО) Александра Ракитина. Таким образом, Ракитин занял место сенатора Франца Клинцевича.

Кандидатуру Александра Ракитина выдвинули члены оборонного комитета, а остальные сенаторы большинством голосов поддержали данное предложение, передает ТАСС.

Напомним, пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности стал вакантным после того, как в среду утром сенаторы одобрил уход Франца Клинцевича с этой должности. Последний ранее написал заявление, в котором попросил освободить его «по собственному желанию».

Кстати, спикер СФ Валентина Матвиенко уже прокомментировала уход Клинцевича. Она объяснила освобождение сенатора от должности зампреда комитета по безопасности ротацией руководящих постов Совета Федерации. «У нас принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов», - цитирует Матвиенко РИА Новости.

СПРАВКА «КП»

До сентября 2017 года Ракитин был руководителем УФСБ по Западному военному округу (ЗВО). А с 26 сентября прошлого года он является сенатором: в Совфеде он представляет исполнительный орган власти Республики Карелия.

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