ЦИК рекомендовал отложить показ фильма "Путин" до конца выборов

СЕГОДНЯ 13:29 2018-02-14T13:29:43+03:00

Первый канал должен был завершить повторную трансляцию четырехсерийной картины в этот четверг, 15 февраля

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Центральная избирательная комиссия рекомендовала Первому каналу отложить дальнейший показ документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Путин" до конца избирательной кампании. Такое заявление сделал председатель ЦИК Элла Памфилова.

Четырехсерийная картина, основанная на многочисленных интервью американца с президентом России Владимиром Путиным повторно транслировалась по нашему телевидению с 12 февраля. Трансляция последнего эпизода была запланирована на четверг, 15 февраля.

Памфилова подчеркнула, что никаких признаков агитации, в том числе призывов голосовать на выборах президента за или против определенных кандидатов, фильм в себе не содержит, однако некоторые ее элементы могут просматриваться, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мировая премьера киноленты о Путине состоялась 12 июня в СШа и вызвала огромный общественный резонанс. Так, американцы восприняли показ фильма, как возможность понять президента РФ и самих россиян.