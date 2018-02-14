2018-02-14T13:45:18+03:00
Политика

Саакашвили потребовал признать незаконным его выдворение из Украины в Польшу

Политик подал соответствующий иск в Окружной административный суд Киева
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер «Движения новых сил» Михаил СаакашвилиЛидер «Движения новых сил» Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором потребовал признать незаконным его выдворении из Украины в Польшу.

Как уточнили в суде, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области попросил суд обязать Государственную миграционную службу (ГМС) незалежной отменить решение о депортации.

«Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований - ГМС, Государственной пограничной службы Украины и МВД - от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы киевского суда.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 февраля Саакашвили задержали в киевском ресторане «Сулугуни», после чего выдворили в Польшу. Депортацию объяснили тем, что на украинской территории лидер «Движения новых сил» находился незаконно. Между тем вскоре после этого бывший одесский губернатор пообещал вернуться в незалежную, а на следующий день заявил о намерении объехать всю Европу.

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