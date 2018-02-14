Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в банке "Финам"

СЕГОДНЯ 13:50 2018-02-14T13:50:19+03:00

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Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят изъятие документов из московского офиса банка "Финам". Об этом сообщил президент группы компаний Владислав Кочетков.

"Следственные действия начались в районе девяти часов утра, пришла бригада ФСБ, которая осуществляет выемку документов, касающихся деятельности одного из клиентов банка "Финам". На сколько я понимаю, он подозревается в неполной оплате НДС", - рассказал Кочетков.

Он подчеркнул, что данное лицо не является крупнейшим клиентом банка, и лишь раз получало здесь кредит. Кроме того, во время финансового мониторинга сотрудники учреждения не выявили ничего подозрительного в проводимых им операциях.

По словам Кочеткова, следственные деятельности почти не нарушили работу банка. Деятельность была заблокирована лишь на полчаса и только на двух этажах, брокерский отдел функционирует беспрепятственно. Кроме того, правоохранители "ведут себя крайне лояльно".

Между тем, по данным ТАСС, подобные обыски уже проходили в банке пять лет назад во время расследование дела о незаконном обналичивании средств.