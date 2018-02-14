Госдумой был принят закон об освобождении садоводов от уплаты пошлины за добычу воды

СЕГОДНЯ 13:57 2018-02-14T13:57:49+03:00

Всего в России зарегистрировано около 60 000 садоводческих, дачных и огородных НКО. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Нижняя палата парламента одобрила в третьем чтении пакет документов, согласно которому некоммерческие организации (НКО) садоводов и дачников освободят от платы госпошлины при получении лицензии на добычу подземных вод. Пока такая льгота действует только до 1 января 2020 года. Затем предполагается налог в 7500 рублей.

Согласно принятому Госдумой закону, от уплаты пошлины освободят тех, кто подаст заявление на получение лицензии до 1 января 2020 года. По мнению законодателей, это будет стимулировать граждан к получению таких лицензий.

Лицензия не требуется для добычи воды в объеме менее 100 кубометров с глубины до 30 метров, сообщает ТАСС.

Законопроект подготовило правительство по итогам встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств. Она состоялась 22 августа 2016 года в Курской области.

Всего в России зарегистрировано около 60 000 садоводческих, дачных и огородных НКО. Если все подадут заявления на получение лицензии в установленный срок, то сумма неуплаченной пошлины составит примерно 450 млн рублей, подсчитали в Минфине.