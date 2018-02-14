2018-02-14T14:11:05+03:00
Москва

Бесплатный Wi-Fi в Москве стал доступен за пределами Садового кольца

Кроме того, в отдельных районах столицы была усилена мощность беспроводного интернета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве формируется крупнейшая в мире общественная сеть Wi-FiВ Москве формируется крупнейшая в мире общественная сеть Wi-FiФото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала 2018 года бесплатная сеть беспроводного интернета в столицы вышла за пределы Садового кольца, распространившись на Калужскую площадь, а также зоны возле станции метро "Новослободская", "Курская", "Автозаводская", "Фрунзенская" и "Улица 1905 года»".

Теперь при подключении к Moscow_WiFi_Free в этих районах можно будет свободно переписываться в мессенджерах и соцсетях, проверять почту, смотреть онлайн видео и слушать музыку.

Более того, власти столицы усилили мощность беспроводного интернета, увеличив покрытие. Так, на 25 центральных улицах, в том числе на Тверской улице, Арбате и на Цветном бульваре, были установлены дополнительные точки доступа. Эти 324 новых хот-спота позволили избавиться от "белых пятен", в которых интернет-подключение прерывалось.

Между тем, к концу года специалисты планируют увеличить количество таких "горячих точек" до 3,1 тысячи. В то же время точек раздачи Wi-Fi станет больше на 578 единиц.

"Мы продолжим уплотнять городской Wi-Fi внутри Садового кольца и покроем ряд территорий в пределах ТТК. Точки доступа установят на наиболее оживленных улицах, площадях и зонах рядом со станциями метро", — сообщает сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий города.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в российской столице формируется крупнейшая в мире общественная бесплатная сеть Wi-Fi.

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