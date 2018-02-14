2018-02-14T14:24:26+03:00
Происшествия

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

Инцидент произошел в районе улицы Тюфелева Роща дом 2
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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О состоянии пострадавших рабочих пока не сообщаетсяО состоянии пострадавших рабочих пока не сообщаетсяФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В результате обрушения строительных лесов на юге Москвы два человека получили травмы. По данным местных экстренных служб, пострадавшими оказались рабочие.

"Конструкции строительных лесов обрушились на стройке 14-этажного дома на ул. Тюфелева Роща, д. 2", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что обрушение строительных конструкций произошло также 30 января в районе станции столичного метро "Улица 1905 года". Тогда в результате обвала лесов из досок и брезента пострадали пять человек.

Причиной инцидента стало допущение нарушений норм и правил во время ведения строительных работ. Считается, что конструкция просто не выдержала вес снега, который никто не убирал несколько дней.

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