Сурков назвал западный матриархат признаком заката «Еврамерики»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-02-14T14:28:04+03:00

При этом политик выразил уверенность в том, что в скором будущем «все будет опять man-made, сделано человеком, дословно - мужчиной»

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Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что в западном мире постепенно устанавливается матриархат, который, по его мнению, является признаком заката «Еврамерики», а также рассказал, чем занимаются мужчины, пока женщины правят миром.

«Посмотрите на запад - матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть. <...> Женщины поднялись на командные высоты оползающей политической конструкции. Мужчины спустились уровнем ниже и копошатся там. За фасадами матриархата, в его тылах и подпольях они заняты перегруппировкой сил и переоценкой ценностей», - написал Сурков в приуроченной ко Дню святого Валентина статье, опубликованной в журнале «Русский пионер».

При этом помощник главы нашего государства выразил уверенность в том, что в скором будущем «все будет опять man-made, сделано человеком, дословно - мужчиной». «А значит, не столько хорошо, сколько нескучно», - добавил политик.

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