2018-02-14T14:46:51+03:00
Общество

Metallica стала лауреатом престижной Popular Music Prize

Коллектив стал первой рок-группой, удостоившейся «Нобелевской премии по музыке»
Денис СУХОВ
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Metallica стала лауреатом престижной Popular Music PrizeMetallica стала лауреатом престижной Popular Music PrizeФото: REUTERS
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Американская рок-группа Metallica стала лауреатом престижной международной премии Popular Music Prize 2018 и станет первым метал-коллективом, удостоившимся этой награды.

Свой выбор в пользу Metallica жюри объяснило тем, что со времен Вагнера и Чайковского никто не создавал музыку, которая «была бы такой физически яростной, но в то же время доступной». Организаторы предупреждают, что группа умеет превратить в Вальгаллу как любую концертную площадку, так и простую спальню подростка.

Эксперты неоднократно признавали влияние Metallica на мир современно музыки. По мнению многих, она является самой заметной метал-группой последних 30 лет. Альбомы коллектива разошлись к количестве более 110 млн экземпляров, а в 2009 году его ввели в Зал славы рок-н-ролла.

Polar Music Prize была учреждена менеджером шведского коллектива АВВА Стигом Андерсоном в 1989, ее часто сравнивают с «Нобелевской премией по музыке». В разное время ее лауреатами становились Мстислав Ростропович, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Чак Берри, Элтон Джон, Стинг. В этом году церемония награждения пройдет 14 июня в Стокгольме при участии шведской королевской семьи. Победители получат денежные призы в размере 125 тысяч долларов. Награды лично вручит король Швеции Карл XVI Густав.

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