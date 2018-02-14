Неизвестные подожгли отделение "Сбербанка" во Львове

СЕГОДНЯ 14:44 2018-02-14T14:44:50+03:00

"Коктейль Молотова" залетел в окно финучреждения в среду утром

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В отделении "Сбербанка" во Львове разгорелся пожар. В среду утром неизвестные разбили окно офиса финансового учреждения на улице Городоцкой и бросили в помещение зажигательную смесь.

По данным пресс-секретаря местного отделения Нацполиции Светланы Добровольской, сообщение об инциденте поступило в экстренные службы около 6:00 по местному времени. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили остатки пластмассовой бутылки.

"Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 – умышленное повреждение имущества", - цитирует Добровольскую ZAXID.NET.

Между тем, сотрудник полиции Игорь Зинкевич со ссылкой на свидетелей сообщил, что на месте ЧП видели мужчину и женщину, которые, вероятно, и бросили в банк "коктейль Молотова".

Пожар удалось ликвидировать в 6:22 по местному времени. Огонь уничтожил около 5 км метров помещения.

Сайт kp.ru сообщал и о других инцидентах, связанных с поджогами и разгромом отделений "Сбербанка" на Украине.