2018-02-14T18:40:11+03:00
Звезды

Российские проекты впервые прошли в финал международной премии World Press Photo

Нашу страну представили издание "Такие дела", рассказавшее о жизни бездомных, и материал "Под землей"
Алексей КАРЕЛИН
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Проект интернет-издания "Такие дела" и благотворительного фонда "Нужна помощь" прошел в финал престижной международной премии World Press Photo. Фото: пресс-служба БФ "Нужна помощь".Проект интернет-издания "Такие дела" и благотворительного фонда "Нужна помощь" прошел в финал престижной международной премии World Press Photo. Фото: пресс-служба БФ "Нужна помощь".
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В среду, 14 февраля, в Амстердаме назвали финалистов престижной международной премии World Press Photo. В их число вошшли российский мультимедийный проект "жили/были" , рассказывающий о жизни бездомных. Жюри номинировало его в категории Innovative Storytelling. Также в список финалистов вошел материал "Под землей" (Underground) специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова, режиссера монтажа Андрея Любимова и композитора Ильи Свеженца.

Победителей объявят 12 апреля.

Проект "жили/были" подготовили интернет-издание "Такие дела" и благотворительный фонд "Нужна помощь". Они поставили перед собой задачу показать, что бездомный - это прежде всего человек, "такой же, как и все остальные, просто у него что-то пошло не так".

Авторы проекта ставят перед собой задачу показать, что поставили перед собой задачу показать, что бездомный - это прежде всего человек, "такой же, как и все остальные, просто у него что-то пошло не так"

Авторы проекта ставят перед собой задачу показать, что поставили перед собой задачу показать, что бездомный - это прежде всего человек, "такой же, как и все остальные, просто у него что-то пошло не так"

"Он имеет право на собственное достоинство, понимание и поддержку. На свое имя и память", - говорят авторы веб-проекта.

"Жили/были" представили российской публике в прошлом году в символическую дату - 27 марта, День бездомного человека. В ноябре 2017 года веб-проект победил на фестивале Great Eight в номинациях "Некоммерческие digital-работы" и "Дизайн".

Ранее сайт kp.ru публиковал лучшие работы российских и советских лауреатов World Press Photo. В 2017 году в конкурсе победил снимок турецкого фотографа Бурхана Озбилиджи, заснявшего убийцу российского посла Андрея Карлова на месте преступления.

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