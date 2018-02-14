2018-02-14T15:08:53+03:00
Происшествия

Детский сад в Новой Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

Обследование находки не выявило опасности
Денис СУХОВ
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Детский сад в Новой Москве эвакуировали из-за подозрительного предметаДетский сад в Новой Москве эвакуировали из-за подозрительного предметаФото: Александр ГЛУЗ
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В Новой Москве была проведена полная эвакуация десткого сада после того, как в здании обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

По данным агентства Интерфакс, о подозрительной находке росгвардейцам сообщил охранник детского сада. Сотрудники вневедомственной охраны оцепии прилегающую территорию, после чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа МВД и кинолог с собакой.

«Взрывотехники ОМОНа обследовали подозрительную находку и установили, что опасности она не представляет», - говорится в сообщении Росгвардии.

В настоящее время учреждение продолжило работу в нормальном режиме.

Как сообщал ранее сайт «КП», в Москве эвакуировали штаб-квартиру «Яндекса» после анонимного звонка об угрозе взрыва. Одновременно были эвакуированы офисы компании в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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