2018-02-14T15:10:43+03:00
Происшествия

В результате аварии в лондонском аэропорту Хитроу погиб один человек

Автомобили сотрудников воздушной гавани столкнулись на летном поле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
По меньшей мере 20 рейсов были задержаны из-за инцидентаПо меньшей мере 20 рейсов были задержаны из-за инцидентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате аварии, которая произошла на летном поле лондонского аэропорта Хитроу один человек погиб, еще один пострадал.

Инцидент произошел в среду рано утром недалеко от пятого терминала. Автомобили сотрудников аэропорта столкнулись на рулевой дорожке, в результате пострадали два человека.

"Один мужчина, предположительно, получил перелом плеча. Его травмы не угрожают жизни. Другой мужчина, в возрасте около 40 лет, был доставлен в больницу "West London" с серьезными травмами. Он скончался.", - передает газета Daily Telegraph со ссылкой на заявление полиции.

Уточняется, что медики пытались реанимировать сотрудника аэропорта, у которого остановилось сердце, как на месте инцидента, так и по пути в больницу, но безуспешно. Правоохранители уже начали расследование по факту происшествия. Никаких арестов пока произведено не было.

Между тем, аэропорту пришлось отложить не менее двадцати рейсов. Пассажиры жаловались на многочасовые задержки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что аэропорт Лондон-Сити был временно закрыт из-за обнаруженной в реке Темзе бомбы времен Второй мировой войны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе
На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка
В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце
Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей
В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде
Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины
Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ
Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку
Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей
Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне
"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах
"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper‍
Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку