В результате аварии в лондонском аэропорту Хитроу погиб один человек

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-14T15:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате аварии, которая произошла на летном поле лондонского аэропорта Хитроу один человек погиб, еще один пострадал.

Инцидент произошел в среду рано утром недалеко от пятого терминала. Автомобили сотрудников аэропорта столкнулись на рулевой дорожке, в результате пострадали два человека.

"Один мужчина, предположительно, получил перелом плеча. Его травмы не угрожают жизни. Другой мужчина, в возрасте около 40 лет, был доставлен в больницу "West London" с серьезными травмами. Он скончался.", - передает газета Daily Telegraph со ссылкой на заявление полиции.

Уточняется, что медики пытались реанимировать сотрудника аэропорта, у которого остановилось сердце, как на месте инцидента, так и по пути в больницу, но безуспешно. Правоохранители уже начали расследование по факту происшествия. Никаких арестов пока произведено не было.

Между тем, аэропорту пришлось отложить не менее двадцати рейсов. Пассажиры жаловались на многочасовые задержки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что аэропорт Лондон-Сити был временно закрыт из-за обнаруженной в реке Темзе бомбы времен Второй мировой войны.