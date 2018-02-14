2018-02-14T15:29:21+03:00
Политика

СМИ: Саакашвили прибыл в Нидерланды

В Голландии проживает семья политика
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили. Фото: Zuma/TASSЛидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили. Фото: Zuma/TASS
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В среду, 14 февраля, в СМИ появилась информация о прибытии экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаил Саакашвили в Нидерланды.

О том, что лидер партии «Движение новых сил» приехал в Голландию, где в настоящее время проживает его семья, сообщили местная телерадиовещательная корпорация RTL и агентство APN News. Стоит отметить, что супруга политика Сандра Элисабет Рулофс-Саакашвили является подданная Нидерландов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 12 февраля, Саакашвили задержали в Киеве. А чуть позднее стало известно, что погранслужба незалежной выслала политика в Польшу, как как, по мнению украинских властей, тот находился на территории страны незаконно. Причем после выдворения бывший одесский губернатор заявил о намерении объехать всю Европу. При этом он подчеркнул, что в первую очередь собирается посетить Голландию.

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