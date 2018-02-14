Тиллерсон: Эскалация между Израилем и Ираном дестабилизирует безопасность региона

СЕГОДНЯ 15:36 2018-02-14T15:36:37+03:00

Госсекретарь США подчеркнул, что Тегеран должен вывести из Сирии все подконтрольные военизированные формирования

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Эскалация между Израилем и Ираном дестабилизирует безопасность всего ближневосточного региона. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совметсной пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

«Эскалация между Израилем и агентами Ирана в Сирии дестабилизирует безопасность региона. Мы очень обеспокоены этим», - сказал Тиллерсон.

Кроме того госсекретарь выразил мнение, что Иран должен вывести из Сирии все подконтрольные военизированные формирования и открыть дорогу для политического решения конфликта в арабской республике.

Как сообщал ранее сайт «КП», 10 февраля израильский вертолет сбил «иранский» беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства со стороны Сирии.

После этого ВВС Израиля совершили налет на предполагаемый пункт управления беспилотными летательными аппаратами, однако были встречены плотным зенитным огнем. В результате израильский истребитель F-16 получил повреждения и потерпел крушение на севере еврейского государства. Летчики сумели сумели катапультироваться, один из них получил серьезное ранение.

В ответ израильские самолеты провели самую масштабную с 1982 года операцию против сирийских ПВО — всего под удар попали 12 объектов, было уничтожено несколько зенитных батарей.