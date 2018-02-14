Тиллерсон: Эскалация между Израилем и Ираном дестабилизирует безопасность региона
Эскалация между Израилем и Ираном дестабилизирует безопасность всего ближневосточного региона. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совметсной пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.
«Эскалация между Израилем и агентами Ирана в Сирии дестабилизирует безопасность региона. Мы очень обеспокоены этим», - сказал Тиллерсон.
Кроме того госсекретарь выразил мнение, что Иран должен вывести из Сирии все подконтрольные военизированные формирования и открыть дорогу для политического решения конфликта в арабской республике.
Как сообщал ранее сайт «КП», 10 февраля израильский вертолет сбил «иранский» беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства со стороны Сирии.
После этого ВВС Израиля совершили налет на предполагаемый пункт управления беспилотными летательными аппаратами, однако были встречены плотным зенитным огнем. В результате израильский истребитель F-16 получил повреждения и потерпел крушение на севере еврейского государства. Летчики сумели сумели катапультироваться, один из них получил серьезное ранение.
В ответ израильские самолеты провели самую масштабную с 1982 года операцию против сирийских ПВО — всего под удар попали 12 объектов, было уничтожено несколько зенитных батарей.
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