2018-02-14T15:58:12+03:00
Политика

Захарова: Россия обеспокоена ситуацией в исключительной экономической зоне Кипра

Москва призвала все заинтересованные стороны «искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий»
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в исключительной экономической зоне Кипра. Так, официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что Москва обеспокоена обстановкой на острове.

При этом дипломат призвала все заинтересованные стороны «воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в Восточном Средиземноморье», а также «искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий».

«Подобные инциденты еще раз доказывают необходимость скорейшего нахождения развязок в урегулировании кипрской проблемы на основе известных ооновских параметров», - сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ отметила, что позиция нашей страны по этому вопросу остается неизменной. «Мы выступаем за достижение всеобъемлющего справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове на благо всех его жителей. Мы поддержим то решение, которое будет найдено самими киприотами», - приводит слова дипломата сайт российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, кипрский вопрос на протяжении почти четырех десятков лет остается одним из источников нестабильности в регионе Восточного Средиземноморья. Стоит отметить, что Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного госпереворотом, который устроили сторонники присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории.

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