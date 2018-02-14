2018-02-14T16:04:58+03:00
Политика

США оснастили армию Украины 2500 приборами ночного видения

Общая стоимость оборудования составляет $5,8 млн, оно поступит в 10 батальонов
Алексей КАРЕЛИН
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Всего с 2001 года Вашингтон выделил на войны за рубежом $4,3 трлн.Всего с 2001 года Вашингтон выделил на войны за рубежом $4,3 трлн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина получила от США 2500 приборов ночного видения стоимостью $5,8 млн в рамках военной помощи. Оборудование поступит в 10 батальонов украинских вооруженных сил. «Предоставленное оборудование и учебная подготовка помогут Украине лучше защищать свои границы», - сказал посол США Мари Йованович. Начальник Генштаба минобороны Украины Виктор Муженко заявил, что 90% военной помощи стране оказывают именно США. Кроме поступившего оборудования, США снабжает украинскую армию оборонительными видами вооружения, предоставляет советников и конструкторов для подготовки бойцов к военным действиям, говорит Муженко. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп утвердил бюджет на 2018 год, в котором была статья расходов до $350 млн на военную помощь Украине. Документ позволяет Штатам передавать незалежной и летальное оружие. Средства из оборонного бюджета пойдут на обучение военных медиков и усиление украинской армии радиолокационными средствами противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морскими противоминными средствами, кораблями прибрежного действия и береговой охраны, сообщает ТАСС. Всего с 2001 года, по данным Института международных исследований имени Уотсона в университете Брауна, Вашингтон выделил на войны за рубежом $4,3 трлн, сообщает сайт kp.ru.

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