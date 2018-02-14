Лавров и глава МИД Египта обсудили палестино-израильское урегулирование и сирийский конфликт

СЕГОДНЯ 16:14 2018-02-14T18:55:33+03:00

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В ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри проблематику сирийского конфликта и тему палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщили в среду в российском дипломатическом ведомстве.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского и палестино-израильского урегулирования», - говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщал ранее сайт «КП», очередное обострение палестино-израильского конфликта началось после решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Таким образом он поддержал притязания Израиля на восточную часть города, занятую в ходе Шестидневной войны 1967 года. Однако данное территориальное приобретение так и не было признано международным сообществом.

В свою очередь палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу своего будущего государства.